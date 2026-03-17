Подмосковных профессионалов пригласили на вебинар по бизнесу в сфере органики

17 марта 2026, 21:57

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Жителей Подмосковья приглашают на вебинар «Органика и инновации: от производства до полки. Технологии качества и продвижения», который 20 марта в 10 часов проведёт торговая сеть «АШАН». На нём помогут разобраться в актуальных трендах и получить практические рекомендации, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Развитие рынка органической продукции требует от производителей не только соблюдения высоких стандартов качества, но и освоения современных технологий продвижения.

«Участники узнают, как создавать обогащённые продукты с понятным составом и сохранять их полезные свойства до конца срока годности, как применять современные технологии, в том числе с использованием жидкого азота. Эксперты объяснят, как правильно представлять органическую продукцию в торговых сетях, поделятся реальными примерами из своей работы», – отметили в ведомстве.