Подмосковных профессионалов пригласили на вебинар по бизнесу в сфере органики
Жителей Подмосковья приглашают на вебинар «Органика и инновации: от производства до полки. Технологии качества и продвижения», который 20 марта в 10 часов проведёт торговая сеть «АШАН». На нём помогут разобраться в актуальных трендах и получить практические рекомендации, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Развитие рынка органической продукции требует от производителей не только соблюдения высоких стандартов качества, но и освоения современных технологий продвижения.
«Участники узнают, как создавать обогащённые продукты с понятным составом и сохранять их полезные свойства до конца срока годности, как применять современные технологии, в том числе с использованием жидкого азота. Эксперты объяснят, как правильно представлять органическую продукцию в торговых сетях, поделятся реальными примерами из своей работы», – отметили в ведомстве.Прямой эфир будет полезен производителям и поставщикам органической продукции, специалистам по пищевым технологиям и качеству, представителям перерабатывающих предприятий и многим другим.
Регистрация доступна по ссылке.