В подмосковном Минсельхозпроде дали советы по выбору спелой клубники

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
На прилавках розничных торговых сетей, ярмарках и рынках Подмосковья появилась свежая клубника, она же земляника садовая. В пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, как выбрать спелую ягоду.
«При покупке необходимо обратить внимание на цвет. Клубника должна быть однородного яркого красно-розового цвета, без помятостей или неровностей. Зелёные пятна или белый кончик плода – признак незрелости. Обрамляющие ягоду листья не должны быть сухими или жёлтыми. А упаковку лучше выбирать из картона, дерева или пластика», – посоветовали в министерстве.Там также рекомендовали не покупать продукцию в местах незаконной торговли без соответствующей документации.
В подмосковном Минсельхозпроде добавили, что клубника богата витаминами C, A, Е, В, содержит калий, магний, железо и другие минералы.
Сейчас в регионе в ассортименте – ягоды, выращенные в южных регионах России, и импортная клубника. В Подмосковье первый урожай земляники садовой созреет летом.
Производством плодово-ягодных культур в Московской области занимаются более 20 организаций. Это, например, «Плодопитомник «Ягода-Малина» в Шаховской, «Коломенская ягода», «Русская ягода» в Луховицах и другие.
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Лора Луганская