Подмосковные ветеринары рассказали о правильном содержании декоративных грызунов
В Долгопрудненскую ветеринарную лечебницу в преддверии Нового года поступил новый пациент – маленькая крыса по кличке Мики. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Хозяева обратились к специалистам сразу после покупки питомца для первичного осмотра и консультации. Врачи оценили состояние зверька и рассказали владельцам о правильном содержании грызунов.
«Для поддержания здоровья питомца нужно соблюдать несколько правил. Важно поддерживать чистоту клетки, обеспечивать достаточно пространства для активности и контролировать микроклимат в помещении. Основу рациона мышей и крыс должны составлять специальные зерновые смеси. Их можно дополнять небольшим количеством свежих овощей, зеленью, а иногда – творогом или варёным яйцом. Исключить из меню необходимо жирную, острую и сладкую пищу. Также надо всегда обеспечивать доступ к свежей воде», – рассказали в ведомстве.Там назвали грамотный уход залогом здоровья любого домашнего животного, в том числе декоративных грызунов. Ответственность владельца заключается и в своевременном обращении к ветеринарам для профилактических осмотров.
Адреса и график работы подмосковных ветклиник можно найти на портале «Мой АПК».