Подмосковные ветеринары рассказали о правильном содержании декоративных грызунов

09 декабря 2025, 22:16

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Долгопрудненскую ветеринарную лечебницу в преддверии Нового года поступил новый пациент – маленькая крыса по кличке Мики. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Хозяева обратились к специалистам сразу после покупки питомца для первичного осмотра и консультации. Врачи оценили состояние зверька и рассказали владельцам о правильном содержании грызунов.

«Для поддержания здоровья питомца нужно соблюдать несколько правил. Важно поддерживать чистоту клетки, обеспечивать достаточно пространства для активности и контролировать микроклимат в помещении. Основу рациона мышей и крыс должны составлять специальные зерновые смеси. Их можно дополнять небольшим количеством свежих овощей, зеленью, а иногда – творогом или варёным яйцом. Исключить из меню необходимо жирную, острую и сладкую пищу. Также надо всегда обеспечивать доступ к свежей воде», – рассказали в ведомстве.