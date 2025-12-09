Одинцовские волонтёры примут участие в премии губернатора «Мы рядом. Доброе дело»

09 декабря 2025, 13:22

Фото: пресс-служба премии «Мы рядом. Доброе дело»

Волонтёры из Одинцовского округа станут участниками ежегодной региональной губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Премия выдаётся за общественно значимые социальные проекты и благотворительные программы и акции.





«Призовой фонд составляет 80 млн рублей. Премии планируется выдать 100 победителям в трёх номинациях: «Доброе дело», «Спецноминация №1» и «Спецноминация №2», — говорится в сообщении.