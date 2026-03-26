Пожарные спасли собаку, провалившуюся в 12-метровую пещеру
В США спасатели провели необычную операцию, чтобы вытащить собаку, застрявшую на глубине около 12 метров. Об этом сообщает UPI.
В штате Кентукки произошел инцидент, который потребовал от пожарных применения навыков спелеологии. Спасателям поступило сообщение о животном, попавшем в ловушку на глубине 12 метров в округе Джессамин. Оказалось, что собака провалилась в узкий вход пещеры, расположенный на туристическом маршруте.
Для спасения животного один из пожарных спустился в пещеру по веревочной системе через вертикальный проход. Затем спасатель вместе с собакой были подняты на поверхность с использованием специального оборудования. Операция завершилась благополучно.
Уточняется, что собака не получила травм. Все участники спасательной операции остались невредимыми.
