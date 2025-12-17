Спасатели провели в детском реабилитационном центре Чехова урок безопасности
Занятие, посвящённое безопасности, провели в детском реабилитационном центре Чехова работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ребятам рассказали об основных правилах поведения в зимний период, а также о том, как действовать во время пожара.
«Такие занятия очень важны. На них специалисты учат ребят не паниковать, действовать осознанно, грамотно и быстро, ведь каждая секунда при пожаре на счету. Объяснение правил в доступной форме, с примерами, делает абстрактные запреты понятными и обоснованными», — отметил замначальника территориального управления №14 Дмитрий Чёбочкин.Детям также продемонстрировали, как работает аварийно-спасательное оборудование и в каких случаях применяется тот или иной инструмент.