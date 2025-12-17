Спасатели провели в детском реабилитационном центре Чехова урок безопасности

17 декабря 2025, 16:58

оригинал Видео: пресс-служба Мособлпожспаса

Занятие, посвящённое безопасности, провели в детском реабилитационном центре Чехова работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Ребятам рассказали об основных правилах поведения в зимний период, а также о том, как действовать во время пожара.





«Такие занятия очень важны. На них специалисты учат ребят не паниковать, действовать осознанно, грамотно и быстро, ведь каждая секунда при пожаре на счету. Объяснение правил в доступной форме, с примерами, делает абстрактные запреты понятными и обоснованными», — отметил замначальника территориального управления №14 Дмитрий Чёбочкин.