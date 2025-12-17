В Серпухове на треть выполнили ремонт детсада при школе №18
Дошкольное отделение средней школы № 18 ремонтируют в серпуховском микрорайоне Ивановские Дворики. В настоящее время объект готов на 33%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплкса Московской области.
Сейчас в здании завершили демонтажные работы и приступили к общестроительным и отделочным. Ведётся также ремонт кровли.
«На объекте заняты 50 человек, используется одна единица спецтехники», — отмечается в сообщении.В рамках капремонта в здании общей площадью более 3.6 тыс. квадратных метров обновят фасад, кровлю, оконные блоки, двери, заменят инженерные сети, возведут межкомнатные перегородки, утеплят и покрасят стены, модернизируют пищеблок, установят новое оборудование и мебель.
Завершить ремонт должны в 2026 году.