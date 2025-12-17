В Серпухове на треть выполнили ремонт детсада при школе №18

17 декабря 2025, 17:42

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Дошкольное отделение средней школы № 18 ремонтируют в серпуховском микрорайоне Ивановские Дворики. В настоящее время объект готов на 33%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплкса Московской области.





Сейчас в здании завершили демонтажные работы и приступили к общестроительным и отделочным. Ведётся также ремонт кровли.





«На объекте заняты 50 человек, используется одна единица спецтехники», — отмечается в сообщении.