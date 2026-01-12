Питбуль напал на хозяйку и откусил ей ногу
Американка лишилась ноги после нападения её собственной собаки. Об этом сообщает издание LADBible.
42-летняя Аманда Мирс из штата Теннесси пострадала в результате стычки своих питомцев. Один из них — метис питбуля и стаффордширского терьера по кличке Деннис, другой — булли по кличке Ральфи.
Когда хозяйка попыталась встать между животными, Деннис вцепился зубами в ее левую ногу и не отпускал. Чтобы освободиться, женщине пришлось усыпить собаку.
В больнице у нее диагностировали укусы руки и перелом ноги. Врачи сообщили, что для спасения конечности требуется провести 12 операций и постоянно терпеть сильные боли. В итоге американка приняла решение об ампутации.
После случившегося Мирс также согласилась на усыпление Денниса, посчитав его опасным для окружающих, в том числе для своего 10-летнего сына. По ее словам, ранее питомец никогда не проявлял агрессии.
