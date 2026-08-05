В Павловском Посаде задержали двух курьеров мошенников, укравших 3 млн рублей

05 августа 2026, 18:17

оригинал Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

В Павловском Посаде полицейские задержали курьеров телефонных мошенников, похитивших у местного жителя более трёх миллионов рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть поступило заявление от 24-летнего молодого человека о мошенничестве. Сумма ущерба превысила три миллиона рублей.

«Заявитель сообщил по телефону неизвестному код из СМС якобы для замены домофона. Позже с ним связались лжесотрудники Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Они убедили жертву, что его личными данными завладели мошенники для перевода средств на Украину. Чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо передать сбережения неким «доверенным лицам» для декларирования», – сообщила Петрова.