В Павловском Посаде задержали двух курьеров мошенников, укравших 3 млн рублей
В Павловском Посаде полицейские задержали курьеров телефонных мошенников, похитивших у местного жителя более трёх миллионов рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть поступило заявление от 24-летнего молодого человека о мошенничестве. Сумма ущерба превысила три миллиона рублей.
«Заявитель сообщил по телефону неизвестному код из СМС якобы для замены домофона. Позже с ним связались лжесотрудники Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Они убедили жертву, что его личными данными завладели мошенники для перевода средств на Украину. Чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо передать сбережения неким «доверенным лицам» для декларирования», – сообщила Петрова.Пострадавший выполнил инструкции аферистов и передал двум посыльным сбережения. Поняв, что его обманули, он обратился в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 24- и 28-летний жители Москвы, которые исполняли в преступной схеме роль курьеров. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигурантам избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий.
Полицейские устанавливают соучастников преступления и другие эпизоды противоправной деятельности задержанного.