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В Павловском Посаде задержали двух курьеров мошенников, укравших 3 млн рублей

оригинал Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

В Павловском Посаде полицейские задержали курьеров телефонных мошенников, похитивших у местного жителя более трёх миллионов рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.



В дежурную часть поступило заявление от 24-летнего молодого человека о мошенничестве. Сумма ущерба превысила три миллиона рублей.

«Заявитель сообщил по телефону неизвестному код из СМС якобы для замены домофона. Позже с ним связались лжесотрудники Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Они убедили жертву, что его личными данными завладели мошенники для перевода средств на Украину. Чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо передать сбережения неким «доверенным лицам» для декларирования», – сообщила Петрова.
Пострадавший выполнил инструкции аферистов и передал двум посыльным сбережения. Поняв, что его обманули, он обратился в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 24- и 28-летний жители Москвы, которые исполняли в преступной схеме роль курьеров. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигурантам избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Полицейские устанавливают соучастников преступления и другие эпизоды противоправной деятельности задержанного.
Лора Луганская

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