Житель Балашихи обокрал стоматологическую клинику
Из стоматологической клиники в Балашихе украли деньги и фото- и видеоаппаратуру. По подозрению в совершении этого преступления полицейские задержали местного жителя, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, злоумышленник отжал оконную раму, проник в помещение и забрал технику из одного из кабинетов и деньги из сейфа администратора.
«Общая сумма нанесённого кражей ущерба составила 350 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.Против задержанного завели уголовное дело и отпустили до суда.
Ранее сообщалось, что на станции метро «Белорусская» в Москве молодой человек ударил ногой стойку с осветительным оборудованием и сбил плафон. Инцидент попал на видеокамеры, благодаря чему скрывшегося с места происшествия нарушителя задержали.