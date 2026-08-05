Житель Балашихи обокрал стоматологическую клинику

05 августа 2026, 18:28

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Из стоматологической клиники в Балашихе украли деньги и фото- и видеоаппаратуру. По подозрению в совершении этого преступления полицейские задержали местного жителя, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, злоумышленник отжал оконную раму, проник в помещение и забрал технику из одного из кабинетов и деньги из сейфа администратора.





«Общая сумма нанесённого кражей ущерба составила 350 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.