Абитуриентов Дмитровского техникума угостили мороженым
Приятный сюрприз приготовили для абитуриентов в структурном подразделении №1 Дмитровского техникума. 4 августа всех ребят, подающих документы для поступления, угостили мороженым. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
Лакомство абитуриентам раздавали в приёмной комиссии.
«Необычную акцию провели, чтобы снизить эмоциональное напряжение и создать доброжелательную атмосферу для будущих студентов и их родителей», — отмечается в сообщении.Приёмная кампания в техникуме продолжается. Подробная информация об условиях поступления размещена на официальном сайте учебного заведения.
Ранее сообщалось, что в колледжи и техникумы Московской области подали уже около 100 тысяч заявлений.