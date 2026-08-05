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Абитуриентов Дмитровского техникума угостили мороженым

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Приятный сюрприз приготовили для абитуриентов в структурном подразделении №1 Дмитровского техникума. 4 августа всех ребят, подающих документы для поступления, угостили мороженым. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.



Лакомство абитуриентам раздавали в приёмной комиссии.

«Необычную акцию провели, чтобы снизить эмоциональное напряжение и создать доброжелательную атмосферу для будущих студентов и их родителей», — отмечается в сообщении.
Приёмная кампания в техникуме продолжается. Подробная информация об условиях поступления размещена на официальном сайте учебного заведения.

Ранее сообщалось, что в колледжи и техникумы Московской области подали уже около 100 тысяч заявлений.
Лев Каштанов

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