Суд конфисковал у москвича пуму, которую тот держал в квартире

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Суд в Москве конфисковал у жителя столицы Сергея Татаринцева пуму, которая жила у него в квартире. Об этом сообщил Teлеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».
Сергея Татаринцева признали виновным по административной статье о причинении вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных. Кроме конфискации пумы, суд выписал москвичу штраф размером в три тысячи рублей.
Как ранее передавал НТВ, Татаринцев купил пуму по имени Геркулес еще котенком. Животное содержалось в однокомнатной квартире. Отмечалось, что москвич каждый день выводил хищника на прогулку без намордника, что пугало его соседей.
Ранее специалисты министерства экологии и природопользования Московской области предупредили, что у лис, живущих в подмосковных лесах, начался брачный период, в это время самцы становятся агрессивными и могут даже напасть на человека.
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Как ранее передавал НТВ, Татаринцев купил пуму по имени Геркулес еще котенком. Животное содержалось в однокомнатной квартире. Отмечалось, что москвич каждый день выводил хищника на прогулку без намордника, что пугало его соседей.
Ранее специалисты министерства экологии и природопользования Московской области предупредили, что у лис, живущих в подмосковных лесах, начался брачный период, в это время самцы становятся агрессивными и могут даже напасть на человека.
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Ольга Енгалычева