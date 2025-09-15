Подмосковные ветеринары спасли кота, проглотившего швейную нить
Домашний кот по кличке Тайсон проглотил швейную нить, которая могла вызвать закупорку кишечника. Животное спасли подмосковные ветеринары. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Хозяева забили тревогу после того, как кот несколько дней отказывался от еды. Тогда они отнесли питомца на приём к специалистам Долгопрудненской ветеринарной станции. Обследование показало, что причина недомогания в инородном предмете в желудке.
«Ситуация требовала немедленного вмешательства. Ветеринары провели операцию, в ходе которой смогли изъять нить из желудка кота», — говорится в сообщении.Сейчас Тайсон восстанавливается, к нему уже вернулась прежняя активность.
Адреса и телефоны государственных ветеринарных клиник Московской области размещены на интерактивной карте. Записаться на приём можно по единому номеру горячей линии: 8-495-668-01-25.