Подмосковные ветеринары спасли кота, проглотившего швейную нить

15 сентября 2025, 17:55

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Домашний кот по кличке Тайсон проглотил швейную нить, которая могла вызвать закупорку кишечника. Животное спасли подмосковные ветеринары. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Хозяева забили тревогу после того, как кот несколько дней отказывался от еды. Тогда они отнесли питомца на приём к специалистам Долгопрудненской ветеринарной станции. Обследование показало, что причина недомогания в инородном предмете в желудке.





«Ситуация требовала немедленного вмешательства. Ветеринары провели операцию, в ходе которой смогли изъять нить из желудка кота», — говорится в сообщении.