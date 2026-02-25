В центре Рошаля открыли Центр микрохирургии глаза для детей

25 февраля 2026, 17:35

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Детском научно-клиническом центре имени Л.М. Рошаля начал работу Центр компетенций микрохирургии глаза. Новое подразделение сосредоточится на внедрении высокотехнологичных решений в диагностику и лечение офтальмологических заболеваний у пациентов детского возраста, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Специалисты центра будут оказывать профильную медицинскую помощь с применением современных методик и оборудования. Особый акцент сделан на адаптации передовых технологий, ранее использовавшихся преимущественно во взрослой практике, к анатомическим и физиологическим особенностям детского глаза с последующим внедрением в клиническую работу.



Как сообщил руководитель Центра компетенций микрохирургии глаза Леонид Кононов, в распоряжении команды — собственные научно-технологические разработки, в том числе запатентованные решения. Помимо лечебной деятельности, специалисты займутся подготовкой методических рекомендаций и совершенствованием клинических протоколов.

«В фокусе внимания специалистов — социально значимые заболевания, такие как катаракты различной этиологии, включая травматические, а также патологии сетчатки, глаукома и тяжелые воспалительные поражения роговицы. Несвоевременное или некачественное лечение этих состояний может привести к необратимым последствиям. Мы готовы оказать необходимую медицинскую помощь каждому нуждающемуся пациенту», — сказал он.