В Луховицах подвели итоги праздника «Служу Отечеству»
В Луховицком аграрно-промышленном техникуме 24 февраля завершился областной военно-спортивный праздник «Служу Отечеству». Участие приняли команды пяти профессиональных образовательных организаций Подмосковья, сообщает Министерство образования Московской области.
Студенты соревновались в силе, ловкости и знании военного дела. В программу вошли подтягивания, прыжки в длину, стрельба из пневматической винтовки, сборка автомата и надевание ОЗК, а также военно-спортивная викторина и перетягивание каната.
В личном зачёте отличились представители Луховицкого аграрно-промышленного техникума, Воскресенского колледжа и других учреждений.
В командном зачёте победу одержал Луховицкий аграрно-промышленный техникум. На втором месте — Раменский дорожно-строительный техникум, на третьем — Воскресенский колледж. Призёры викторины и перетягивания каната также получили награды.
Цель мероприятия — патриотическое воспитание молодёжи и популяризация здорового образа жизни.
