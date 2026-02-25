В Луховицах подвели итоги праздника «Служу Отечеству»

25 февраля 2026, 17:45

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

В Луховицком аграрно-промышленном техникуме 24 февраля завершился областной военно-спортивный праздник «Служу Отечеству». Участие приняли команды пяти профессиональных образовательных организаций Подмосковья, сообщает Министерство образования Московской области.