Подмосковные ветеринары спасли жизнь буйволицы Маши из талдомского зоопарка
Подмосковные ветеринары спасли от смертельно опасного абсцесса буйволицу Машу из зоопарка в Талдоме. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Маша обитает в зоопарке «Каприто», который расположен на территории загородного отеля в посёлке Вербилки. Она любит гостей и вкусные угощения. Но недавно животное начало отказываться от еды. Осмотрев буйволицу, сотрудники зоопарка обнаружили абсцесс, вызванный повреждением верхней челюсти. Это потребовало срочного медицинского вмешательства», – отметили в пресс-службе.Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, если абсцесс не устранить вовремя, у животного может начаться заражение крови, что чревато гибелью. Сотрудники Государственной ветеринарной службы Подмосковья приехали незамедлительно. Они провели все необходимые процедуры и дали рекомендации по дальнейшему уходу за питомцем сотрудникам зоопарка.
Сейчас буйволица идёт на поправку. В ближайшее время её вернут в зоопарк.