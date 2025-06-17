Подмосковные ветеринары спасли жизнь буйволицы Маши из талдомского зоопарка

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковные ветеринары спасли от смертельно опасного абсцесса буйволицу Машу из зоопарка в Талдоме. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.



«Маша обитает в зоопарке «Каприто», который расположен на территории загородного отеля в посёлке Вербилки. Она любит гостей и вкусные угощения. Но недавно животное начало отказываться от еды. Осмотрев буйволицу, сотрудники зоопарка обнаружили абсцесс, вызванный повреждением верхней челюсти. Это потребовало срочного медицинского вмешательства», – отметили в пресс-службе.
Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, если абсцесс не устранить вовремя, у животного может начаться заражение крови, что чревато гибелью. Сотрудники Государственной ветеринарной службы Подмосковья приехали незамедлительно. Они провели все необходимые процедуры и дали рекомендации по дальнейшему уходу за питомцем сотрудникам зоопарка.

Сейчас буйволица идёт на поправку. В ближайшее время её вернут в зоопарк.


Лора Луганская

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