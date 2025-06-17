Подмосковные ветеринары спасли жизнь буйволицы Маши из талдомского зоопарка

17 июня 2025, 15:35

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковные ветеринары спасли от смертельно опасного абсцесса буйволицу Машу из зоопарка в Талдоме. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.







«Маша обитает в зоопарке «Каприто», который расположен на территории загородного отеля в посёлке Вербилки. Она любит гостей и вкусные угощения. Но недавно животное начало отказываться от еды. Осмотрев буйволицу, сотрудники зоопарка обнаружили абсцесс, вызванный повреждением верхней челюсти. Это потребовало срочного медицинского вмешательства», – отметили в пресс-службе.