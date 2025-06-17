В Подмосковье усилили меры по профилактике опасных заболеваний у скота

Ветеринарная служба Подмосковья продолжает системную работу по предотвращению вспышек инфекционных заболеваний среди сельскохозяйственных животных. В частности, специалисты противоэпизоотических отделов регулярно выезжают в хозяйства, где содержится крупный рогатый скот, и проводят забор образцов крови для лабораторных исследований на бруцеллез и лейкоз, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Такие заболевания передаются от животного к животному, при этом бруцеллез представляет опасность и для человека. Поэтому даже минимальные нарушения в профилактике могут привести к массовому заражению животных. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркивают: своевременные лабораторные проверки помогают избежать серьезных последствий и сохранить эпизоотическое благополучие региона.
С начала года в регионе провели 119,8 тысячи исследований на лейкоз и 272,4 тысячи — на бруцеллез, из которых 225 тысяч — у крупного рогатого скота. Ветеринарные специалисты напоминают владельцам животных о необходимости соблюдения санитарных норм, проведения ежегодных исследований и приобретения скота только при наличии ветеринарных документов, подтверждающих вакцинацию и результаты анализов.
Записаться на прием в государственную ветклинику или вызвать ветеринарного врача можно круглосуточно по телефону единого колл-центра +7 (495) 668-01-25 или через региональный портал госуслуг.