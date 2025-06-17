В Подмосковье усилили меры по профилактике опасных заболеваний у скота

17 июня 2025, 15:16

оригинал Фото: istockphoto / Smederevac

Ветеринарная служба Подмосковья продолжает системную работу по предотвращению вспышек инфекционных заболеваний среди сельскохозяйственных животных. В частности, специалисты противоэпизоотических отделов регулярно выезжают в хозяйства, где содержится крупный рогатый скот, и проводят забор образцов крови для лабораторных исследований на бруцеллез и лейкоз, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.