В Дубне власти выделили помещение для кошачьего приюта

В Дубне кошачий приют «Кот Леопольд» получил новое помещение
Фото: пресс-служба г.о. Дубна

Администрация Дубны выделила муниципальное помещение для кошачьего приюта «Кот Леопольд». Волонтеры обратились к депутатам с просьбой предоставить помещение для передержки диких животных на время стерилизации.



Депутаты оперативно рассмотрели обращение и совместно с представителями администрации нашли решение. Договор заключен, ключи переданы, и волонтеры уже занимаются обустройством помещения.

По информации мэрии, новое помещение будет использоваться для передержки диких кошек до и после стерилизации. Волонтеры отлавливают кошек в многоквартирных домах для контроля популяции бездомных животных, а стерилизацию проводят бесплатно за счет средств фонда помощи бездомным животным в одной из ветклиник Дубны. После операции кошек возвращают во дворы, так как большинство из них слишком дикие для пристройства.

Виктория Иванченко

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