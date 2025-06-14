В Дубне власти выделили помещение для кошачьего приюта
Администрация Дубны выделила муниципальное помещение для кошачьего приюта «Кот Леопольд». Волонтеры обратились к депутатам с просьбой предоставить помещение для передержки диких животных на время стерилизации.
Депутаты оперативно рассмотрели обращение и совместно с представителями администрации нашли решение. Договор заключен, ключи переданы, и волонтеры уже занимаются обустройством помещения.
По информации мэрии, новое помещение будет использоваться для передержки диких кошек до и после стерилизации. Волонтеры отлавливают кошек в многоквартирных домах для контроля популяции бездомных животных, а стерилизацию проводят бесплатно за счет средств фонда помощи бездомным животным в одной из ветклиник Дубны. После операции кошек возвращают во дворы, так как большинство из них слишком дикие для пристройства.
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