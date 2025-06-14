В Дубне власти выделили помещение для кошачьего приюта

14 июня 2025, 10:44

В Дубне кошачий приют «Кот Леопольд» получил новое помещение

Фото: пресс-служба г.о. Дубна

Администрация Дубны выделила муниципальное помещение для кошачьего приюта «Кот Леопольд». Волонтеры обратились к депутатам с просьбой предоставить помещение для передержки диких животных на время стерилизации.