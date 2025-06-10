В Подмосковье подвели итоги крупнейшей выставки собак «Россия-2025»
В эти выходные в Подмосковье состоялась грандиозная выставка «Россия 2025», которая собрала рекордное количество собак разных пород со всего мира. Об этом сообщили в пресс-службе Российской кинологической федерации.
На мероприятии были представлены более 10 тысяч собак 266 пород из 48 стран мира, в том числе и редкие виды. Например, тыва-ын – древняя аборигенная порода из Республики Тыва, которая находилась на грани исчезновения.
В этом году среди участников было 1150 новичков и 520 ветеранов, а самой возрастной собаке скоро исполнится 14 лет.
«Отрадно видеть, как эта замечательная традиция – проведение выставки накануне Дня России – продолжает жить и развиваться. Это поистине уникальное событие, где, конечно же, у нас есть шанс оценить высочайшее качество поголовья и проследить перспективные направления развития всей отрасли. Но особенно ценно, что выставка позволяет также продемонстрировать богатое культурное наследие нашей многонациональной страны, где каждый регион имеет свои неповторимые традиции и историю. И как бы ни различались иногда наши культуры, всех нас объединяет искренняя, безграничная любовь к нашим четвероногим друзьям. Каждый раз, посещая это мероприятие, я испытываю искреннюю гордость за наше общее дело», – отметил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.После тщательного отбора судей победителем первого дня и обладателем «Кубка РКФ 2025» стал американский кокер спаниель. А «Кубок Москвы & Кубок городов-героев» по итогам второго дня получила собака породы денди динмонт терьер.
В субботу состоялось специальное событие – Национальный чемпионат среди собак отечественных пород «Слава России 2025». По итогам соревнований первое место заняла собака породы среднеазиатская овчарка.
Кроме того, посетители выставки смогли познакомиться с разнообразными направлениями спорта с собаками. Наибольшей популярностью пользовались мастер-классы по аджилити, где были продемонстрированы навыки преодоления препятствий. Также зрителей впечатлили новые дисциплины: поиск трюфелей и барнхант.
Во время проведения выставки посетители могли не только насладиться номерами и соревнованиями собак, но и получить бесплатную профессиональную консультацию ветеринаров для своих домашних животных, а также сделать лучшие фото и приобрести товары для питомцев.