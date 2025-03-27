В Подмосковье приступили к раскладке вакцины против бешенства диких животных

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Специалисты государственной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области приступили к первому этапу профилактики заболеваний среди диких животных — началась раскладка оральной вакцины. Об этом сообщил глава областного Минсельхозпрода Сергей Двойных.
«С 26 марта на территории Подмосковья планируется разложить более 468 тысяч доз вакцины в тех местах, где существует угроза распространения, в том числе более 229 тысяч доз посредством малой авиации, что является одним из самых эффективных методов для профилактики бешенства диких животных», — сказал он.
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Дайана Хусинова