В Московской области пройдет более 200 ярмарок в апреле

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В апреле в Подмосковье пройдут 212 ярмарок в 41 городском и муниципальном округе. Здесь жители смогут приобрести постные продукты, товары для сада и огорода, продукцию отечественных фермеров, пасхальные украшения, текстиль и многое другое, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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Дайана Хусинова