В зоопарке под Талдомом проверили условия содержания питомцев
Представители администрации, врачи Талдомской ветеринарной станции и местные жители проверили качество содержания обитателей зоопарка при отеле Country Resort в Талдомском городском округе. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Инициатива исходила жителей. Они хотели убедиться, что питомцы живут в заботе и комфорте. К проверке присоединились заместители главы муниципалитета Екатерина Марусева и Юрий Воробьёв, а также опытные ветеринарные врачи.
«Гости увидели, что животные содержатся в хороших условиях. Все питомцы полны здоровья и бодрости, обеспечены полноценным питанием и проживают в чистых и просторных вольерах. За их состоянием следят специалисты ветеринарной станции. Они регулярно посещают зоопарк, проводят плановые противоэпизоотические мероприятия, делают прививки и проверяют самочувствие каждого животного», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что такая забота – не просто обязанность, а проявление искренней любви к животным.