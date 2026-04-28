В зоопарке под Талдомом проверили условия содержания питомцев

28 апреля 2026, 22:43

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Представители администрации, врачи Талдомской ветеринарной станции и местные жители проверили качество содержания обитателей зоопарка при отеле Country Resort в Талдомском городском округе. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Инициатива исходила жителей. Они хотели убедиться, что питомцы живут в заботе и комфорте. К проверке присоединились заместители главы муниципалитета Екатерина Марусева и Юрий Воробьёв, а также опытные ветеринарные врачи.

«Гости увидели, что животные содержатся в хороших условиях. Все питомцы полны здоровья и бодрости, обеспечены полноценным питанием и проживают в чистых и просторных вольерах. За их состоянием следят специалисты ветеринарной станции. Они регулярно посещают зоопарк, проводят плановые противоэпизоотические мероприятия, делают прививки и проверяют самочувствие каждого животного», – отметили в ведомстве.