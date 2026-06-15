Подмосковные власти договариваются с зарубежными инвесторами о новых проектах
Иностранные компании могут расширить действующие и создать новые производства на территории Московской области. Власти региона ведут переговоры на эту тему, рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
По её словам, несколько встреч состоялось на полях Петербургского международного экономического форума, который проходил в начале июня.
«Было несколько встреч с иностранными делегациями. Это Объединённые Арабские Эмираты, Белоруссия. Также по итогам ПМЭФ будут новые договоренности с китайскими инвесторами. Рассчитываем, что их тоже реализуют. Помимо этого, на форуме прошла встреча с немецкой внешнеторговой палатой и представителями немецкого бизнеса», – пояснила Зиновьева в интервью ТАСС.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщал, что немецкий капитал остаётся крупнейшим среди иностранных инвесторов Подмосковья. Сейчас в регионе реализуется более 50 проектов, свыше 40 компаний продолжают работать в штатном режиме.