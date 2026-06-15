Подмосковные власти договариваются с зарубежными инвесторами о новых проектах

15 июня 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Иностранные компании могут расширить действующие и создать новые производства на территории Московской области. Власти региона ведут переговоры на эту тему, рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.





По её словам, несколько встреч состоялось на полях Петербургского международного экономического форума, который проходил в начале июня.

«Было несколько встреч с иностранными делегациями. Это Объединённые Арабские Эмираты, Белоруссия. Также по итогам ПМЭФ будут новые договоренности с китайскими инвесторами. Рассчитываем, что их тоже реализуют. Помимо этого, на форуме прошла встреча с немецкой внешнеторговой палатой и представителями немецкого бизнеса», – пояснила Зиновьева в интервью ТАСС.