Подмосковные водители мусоровозов прошли инструктаж по безопасности движения

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Сотрудники ГАИ провели для специалистов регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Ногинском кластере Подмосковья инструктаж по безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Управление спецтехникой по сбору и транспортировки ТКО требует от водителей и экипажа мусоровоза повышенного внимания и профессиональной ответственности. Совместно с сотрудниками дорожной инспекции проведена тщательная проверка работоспособности всех систем транспортных средств, в том числе световых и звуковых сигнализационных устройств, а также системы заднего обзора», – отметили в ведомстве.Там добавили, что для безопасности во время сбора и перевозки отходов один сотрудник экипажа должен помогать водителю при маневрировании задним ходом и движении передним ходом в жилой зоне.
Кроме того, необходимо ежедневно проводить инструктаж по безопасности дорожного движения в жилой зоне для новых сотрудников и для опытных водителей.
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Лора Луганская