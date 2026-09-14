Рецидивист попался на краже элитного алкоголя из магазина в Дмитрове
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину по подозрению в краже продукции из магазина спиртного в Дмитрове. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил из торгового объекта, расположенного на улице Космонавтов.
«Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что один из покупателей взял с полки бутылку виски стоимостью более восьми тысяч рублей, спрятал её под жилетку и попытался вынести из торгового зала, не оплатив», — говорится в сообщении.Недобросовестного покупателя остановили. Выяснилось, что это 48-летний приезжий из Саратовской области, ранее уже судимый за аналогичное преступление. Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.