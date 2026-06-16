Подмосковные водоканалы оперативно ликвидируют возникшие из-за ливней подтопления
Коммунальные службы Подмосковья, в том числе водоканалы, работают в усиленном режиме для оперативного устранения последствий обильных ливней. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Предприятия передают технику и бригады для откачки воды и расчистки ливневой канализации, а также сами приходят на помощь муниципальным службам. По данным министерства, основной удар стихии пришёлся на север Подмосковья. Там зафиксировали самые серьёзные подтопления и максимальную нагрузку на сети.
«На базах усилен контроль за объектами водоотведения. Сети испытывают высокую нагрузку из-за большого объёма поступающей жидкости. Например, в Долгопрудном на линии вышла специализированная техника водоканалов – три мощных илососа. Ещё три мотопомпы, работающие автономно без доступа к электросети, находятся в резерве и будут выпущены на линии по мере необходимости. На отдалённых дворовых территориях Долгопрудного установили бетонные ёмкости для сбора ливневых вод», – рассказали в ведомстве.
В Дмитрове коммунальщики активно откачивают воду с западной объездной дороги. Чтобы обеспечить проезд транспорта, на участок направлены бригады с двумя илососами,
В Мытищах для ликвидации последствий подтоплений задействовали два илососа на базе «КАМАЗа» и две бригады с мотопомпами. Уже завершена откачка воды с подтопленных участков на улицах Колонцова, Трудовой и Силикатной.
Как отметили в МинЖКХ Подмосковья, задача водоканалов – не только бороться с подтоплениями, но и оперативно фиксировать технические инциденты на сетях и объектах. Все сигналы передают в региональный ЖКХ‑центр, где их обрабатывают дежурные.