Подмосковные водоканалы оперативно ликвидируют возникшие из-за ливней подтопления

16 июня 2026, 19:20

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Коммунальные службы Подмосковья, в том числе водоканалы, работают в усиленном режиме для оперативного устранения последствий обильных ливней. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Предприятия передают технику и бригады для откачки воды и расчистки ливневой канализации, а также сами приходят на помощь муниципальным службам. По данным министерства, основной удар стихии пришёлся на север Подмосковья. Там зафиксировали самые серьёзные подтопления и максимальную нагрузку на сети.

«На базах усилен контроль за объектами водоотведения. Сети испытывают высокую нагрузку из-за большого объёма поступающей жидкости. Например, в Долгопрудном на линии вышла специализированная техника водоканалов – три мощных илососа. Ещё три мотопомпы, работающие автономно без доступа к электросети, находятся в резерве и будут выпущены на линии по мере необходимости. На отдалённых дворовых территориях Долгопрудного установили бетонные ёмкости для сбора ливневых вод», – рассказали в ведомстве.