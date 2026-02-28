Старшим тренером российских легкоатлетов сделали британца

28 февраля 2026, 11:57

Британец Фреклтон будет старшим тренером российских легкоатлетов

Фото: istockphoto/stefanschurr

Британского специалиста Райана Фреклтона назначили старшим тренером сборной России по лёгкой атлетике. Об этом сообщает ТАСС.