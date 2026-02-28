Старшим тренером российских легкоатлетов сделали британца
Британского специалиста Райана Фреклтона назначили старшим тренером сборной России по лёгкой атлетике. Об этом сообщает ТАСС.
По словам тренера национальной команды Руслана Мащенко, в апреле Фреклтон планирует отправиться на сбор в Турцию. Сейчас он находится в Южно‑Сахалинске, где знакомится с российскими спортсменами и тренерским штабом.
Мащенко уточнил, что на первом этапе Фреклтон курирует резервный состав сборной. В дальнейшем, как ожидается, он сосредоточится на спринте и барьерном беге, а также будет помогать группе прыгунов в работе над скоростными качествами.
Фреклтону 44 года. Ранее он выступал за сборную Великобритании по бобслею, участвуя в этапах Кубка мира и Кубка Европы. Также в его тренерском опыте работа с олимпийскими призёрами Джоди Уильямс, Имани‑Ларой Лансиквот и Нетанилом Митчеллом‑Блэйком.
