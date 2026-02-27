В Можайском округе на стадии реализации находятся 19 инвестпроектов
19 инвестиционных проектов реализуются в настоящее время на территории Можайского округа, ожидается старт работ по ещё нескольким производствам. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Денис Мордвинцев, сообщает пресс-служба правительства региона.
Благодаря инвесторам в округе появится ещё около трёх с половиной тысяч рабочих мест.
«Всего нашем инвестпортфеле 27 проектов, в активной стадии реализации сейчас 19 из них. Например, международный концерн «DoorHan» собирается построить завод по выпуску листовой стали с покрытием, завод теплоизоляционных материалов и пристройку к заводу горячего цинкования. А компания «Мульти Милк» планирует открыть завод молочных смесей», — отметил Денис Мордвинцев.В округе также появится центр обработки данных «Яндекса». Кроме того, масштабная реконструкция ждёт местный хлебозавод, который приобрёл новый собственник.