В Пушкинском округе обновили мост между Черкизово и Звягино
В посёлке Черкизово Пушкинского округа завершили капитальный ремонт моста через ручей. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Ремонт шёл в два этапа. Для удобства жителей на это время организовали реверсивное движение. Рабочие заменили пролётное строение и балки, укрепили берега, уложили новое дорожное полотно и установили ограждения.
«Капитальный ремонт мостового перехода в посёлке Черкизово завершён, движение по нему осуществляется в полном объёме», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Обновлённый мост длиной около 21 метра находится на улице Главной. Он соединяет посёлок Черкизово с микрорайоном Звягино, а еще обеспечивает подъезд к учебным заведениям, общежитиям, гимназии, церквям и другим объектам социальной инфраструктуры.