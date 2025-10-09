В Пушкинском округе обновили мост между Черкизово и Звягино

09 октября 2025, 10:51

В посёлке Черкизово Пушкинского округа завершили капитальный ремонт моста через ручей. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Минтрансе Подмосковья.





Ремонт шёл в два этапа. Для удобства жителей на это время организовали реверсивное движение. Рабочие заменили пролётное строение и балки, укрепили берега, уложили новое дорожное полотно и установили ограждения.



Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области



«Капитальный ремонт мостового перехода в посёлке Черкизово завершён, движение по нему осуществляется в полном объёме», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.