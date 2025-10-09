Зарайским коммунальщикам передали две новые спецмашины

09 октября 2025, 09:56

Видео: пресс-служба администрации м.о. Зарайск

Две новые единицы техники — каналопромывочная машина и экскаватор-погрузчик — поступили в автопарк коммунального хозяйства Зарайска. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.





Каналопромывочная машина помогает решать проблемы с засорами и предотвращать аварии в системах водоотведения, а экскаватор-погрузчик используется для поддержания работоспособности коммунальных сетей и быстрого устранения неисправностей.





«Новые современные машины значительно облегчат работу сотрудников и позволят повысить качество предоставляемых услуг», — отметил начальник механизированно-транспортного участка МУП «ЕСКХ» Александр Дедков.