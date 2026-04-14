Подмосковные волейболистки взяли золото и серебро Кубка AST
В Архангельске завершился финальный этап всероссийского молодёжного Кубка AST по пляжному волейболу. По итогам соревнований представительницы Московской области стали обладательницами золотых и серебряных медалей, сообщает Министерство физической культуры и спорта региона.
Главным событием турнира стал финал, в котором встретились сразу две подмосковные пары из волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» из города Одинцово. В решающем матче золотые медали завоевали Арина Буджерак и Анастасия Зверева, а серебряные награды достались Екатерине Червонос и Екатерине Юдиной.
Финалы всероссийского молодёжного Кубка AST по пляжному волейболу прошли с 10 по 12 апреля в Архангельске в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». В соревнованиях приняли участие сорок пять команд юношей и девушек со всей страны
