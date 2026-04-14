В Кашире задержали иностранцев с грузом наркотиков
Граждан одной из республик ближнего зарубежья задержали на 111 километре федеральной трассы М-4 «Дон» на территории округа Кашира по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Автомобиль, в котором находились иностранцы, остановил инспектор ДПС. В ходе досмотра машины под обшивкой коробки передач обнаружился пакет с 50 обмотанными изолентой свёртками.
«Экспертиза показала, что вещество в свёртках является наркотиком метадоном», — говорится в сообщении.Задержанные рассказали, что забрали наркотики в Москве и везли их в Тамбов для распространения через тайники-«закладки».
