В Кашире задержали иностранцев с грузом наркотиков

14 апреля 2026, 15:51

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Граждан одной из республик ближнего зарубежья задержали на 111 километре федеральной трассы М-4 «Дон» на территории округа Кашира по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Автомобиль, в котором находились иностранцы, остановил инспектор ДПС. В ходе досмотра машины под обшивкой коробки передач обнаружился пакет с 50 обмотанными изолентой свёртками.





«Экспертиза показала, что вещество в свёртках является наркотиком метадоном», — говорится в сообщении.