В Королёве к уборке снега присоединились студенты
Студентов королёвского Технологического университета им. А.А. Леонова и колледжа космического машиностроения и технологий вышли на подмогу коммунальщикам с уборкой снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Борьба с последствиями снегопада заменила ребятам уроки физкультуры.
«Снега выпало очень много, мы понимаем, что коммунальные службы не могут убрать его сразу и везде, поэтому решили помочь. В этой работе нет ничего сложного, зато польза большая. А если к нам присоединятся жители, мы приведём город в порядок гораздо быстрее», — заявили студенты.Они взялись за уборку дворов в центральной части Королёва и за несколько часов расчистили тротуары и дорожки к подъездам у 14 многоквартирных домов по улицам Чайковского, Пионерской и Гагарина.