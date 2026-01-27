Достижения.рф

В Королёве к уборке снега присоединились студенты

Студентов королёвского Технологического университета им. А.А. Леонова и колледжа космического машиностроения и технологий вышли на подмогу коммунальщикам с уборкой снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Борьба с последствиями снегопада заменила ребятам уроки физкультуры.

«Снега выпало очень много, мы понимаем, что коммунальные службы не могут убрать его сразу и везде, поэтому решили помочь. В этой работе нет ничего сложного, зато польза большая. А если к нам присоединятся жители, мы приведём город в порядок гораздо быстрее», — заявили студенты.
Они взялись за уборку дворов в центральной части Королёва и за несколько часов расчистили тротуары и дорожки к подъездам у 14 многоквартирных домов по улицам Чайковского, Пионерской и Гагарина.
