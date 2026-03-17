Подмосковные восьмиклассники написали диагностическую работу по математике

17 марта 2026, 18:58

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Восьмиклассники, изучающие математику на углублённом уровне, 17 марта написали региональную диагностическую работу по этому предмету. В РДР участвовали 33 школы, которые второй год участвуют в проекте «Математические классы Подмосковья», сообщили в пресс-службе областного Минобразования.





Школьники работали на компьютерах с использованием государственной информационной системы «ЕАИС ОКО». В той же системе независимые эксперты проверяют работы.

«РДР проходила в режиме онлайн и состояла из двух частей. Первая – это шесть заданий с кратким ответом базового уровня сложности, вторая – два задания повышенного и высокого уровней. Проверяли владение основами логического и алгоритмического мышления, умение использовать знания математики для рациональных вычислений и решения нестандартных задач повышенной сложности. На выполнение работы отводилось 45 минут», – рассказали в ведомстве.