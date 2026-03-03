В 14 округах Подмосковья проведут в марте акции по утилизации электроники

03 марта 2026, 15:22

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

Экологические акции по утилизации старой электроники проведут в марте в 14 округах Московской области — Молодёжном, Наро-Фоминском, Подольске, Серпухове, Чехове, Ленинском, Домодедове, Ступине, Кашире, Серебряных Прудах, Коломне, Лыткарине, Жуковском и Раменском. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.





Сбор устаревшей электронной техники организует Фонд рационального природопользования.



