В 14 округах Подмосковья проведут в марте акции по утилизации электроники
Экологические акции по утилизации старой электроники проведут в марте в 14 округах Московской области — Молодёжном, Наро-Фоминском, Подольске, Серпухове, Чехове, Ленинском, Домодедове, Ступине, Кашире, Серебряных Прудах, Коломне, Лыткарине, Жуковском и Раменском. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
Сбор устаревшей электронной техники организует Фонд рационального природопользования.
График проведения акций размещается на сайте eko-fond.ru.«Ненужная офисная и бытовая техника, собранная в рамках акций, станет сырьём для производства новых полезных вещей. Таким образом участники снимут дополнительную нагрузку с мусорных полигонов и помогут уменьшить потребление природных ресурсов», — отметил глава Минмособлимущества Тихон Фирсов.