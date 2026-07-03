Поликлинику посёлка Малино 1956 года постройки превратили в современный комплекс
В посёлке Малино городского округа Ступино после капремонта открыли поликлинику. Медицинскую помощь там будут получать более 4100 жителей, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
В здании оборудованы комфортные зоны ожидания, имеется навигация, установлена новая мебель.
«В Подмосковье продолжается масштабное обновление медицинских учреждений. С начала года мы открыли после капитального ремонта пять поликлиник и три стационара. Сегодня в посёлке Малино возобновила работу взрослая поликлиника», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Для пациентов работают кабинеты терапевтов, врачей общей практики, неотложной помощи. Ведут приём узкопрофильные специалисты – хирург, гинеколог, дерматовенеролог, стоматологи и другие.
«Это не просто ремонт, а настоящее преображение здания, которое служит жителям округа с 1956 года. Теперь это современный медицинский комплекс, где каждый сможет получить качественную и своевременную помощь в комфортных условиях», – сказал главврач Ступинской больницы Олег Костин.Записаться на приём можно через чат-бот Денис в мессенджере МАХ, региональный портал госуслуг «Здоровье», по телефону горячей линии 122 или в приложении «Добродел Здоровье».