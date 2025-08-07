Подмосковные врачи объяснили незаменимость грудного вскармливания
Грудное молоко – уникальный продукт, созданный самой природой специально для малыша. Ни одна индустрия детского питания пока не смогла воспроизвести его состав, сообщила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
«В грудном молоке содержится более 1,5 тыс. компонентов, которые обеспечивают ребёнка необходимыми питательными веществами. Они способствуют укреплению иммунитета, гармоничному росту и развитию малыша. Материнское молоко богато жирами, важными для развития головного мозга ребёнка. В нём много белков, углеводов и пробиотиков, которые формируют иммунитет и микробиом кишечника младенца. Благодаря грудному молоку все системы организма будут работать правильно. Оно также защищает от многих заболеваний», – пояснила Одинаева.Как показывают исследования, дети, находившиеся на грудном вскармливании, реже страдают различными болезнями. У них снижается риск развития сахарного диабета, анемии, болезней желудочно-кишечного тракта, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.
«Преимущества грудного молока неоспоримы, и будущим мамам важно психологически настроиться на грудное вскармливание. В женских консультациях, перинатальных центрах, роддомах и детских поликлиниках Подмосковья специалисты научат правильно прикладывать малыша к груди и подготовить грудь к кормлению. Ситуации, когда молока нет, встречаются крайне редко. Чаще всего речь идёт о временных лактационных кризах или гипогалактии. При временном снижении лактации просто чаще прикладывать малыша к груди», – добавила заведующий отделом неонатальной медицины и когнитивного развития НИКИ детства Нина Захарова.Исключительно грудное вскармливание должно быть минимум шесть месяцев жизни малыша. Но лучше, чтоб оно продолжалось и после введения прикорма.
Как напомнили в пресс-службе Минздрава Московской области, с 4 по 10 августа в России проходит Неделя грудного вскармливания.