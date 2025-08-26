В Детском центре вернули зрение девушке, полностью ослепшей из-за диабета

26 августа 2025, 18:00

оригинал Фото: t.me/roshal_kids

Подмосковные врачи восстановили зрение девочке-подростку, полностью ослепшей из-за сахарного диабета. Об этом сообщается в ТГ-канале Минздрава России.





В Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля поступила 16-летняя пациентка с полной потерей зрения – тяжёлым осложнением сахарного диабета первого типа. Девушка лишилась зрения всего за три месяца, потеряв возможность самостоятельно передвигаться. В повседневной жизни ей требовалась регулярная помощь близких. Без операции слепота могла стать необратимой.

«Мы выполнили факоэмульсификацию – сложную операцию по удалению набухающего хрусталика. Затем имплантировали интраокулярную линзу с углублённым фокусом. У пациентки была также сопутствующая близорукость, и линза не только устранила катаракту, но восстановила стопроцентное зрение», – рассказал об операции заведующий отделением микрохирургии глаза ДКЦ Леонид Кононов.