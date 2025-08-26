Достижения.рф

В НИКИ детства призвали привить детей от гриппа перед стартом сезона ОРВИ

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Одним из самых эффективных способов защиты детей от сезонных заболеваний наступлением осени является вакцинация от гриппа. Эта важная процедура помогает укрепить иммунную систему ребёнка и снизить риск заражения вирусом, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава со ссылкой на врачей НИКИ детства.



«Грипп – вирус, который быстро передаётся от человека к человеку и может привести к серьёзным осложнениям, особенно у детей, людей с хроническими заболеваниями и пожилых. Возможно присоединение бактериальной инфекции, развитие пневмонии и дыхательной недостаточности, поражение сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. Вакцинация помогает организму выработать антитела к вирусу, что снижает вероятность заражения или облегчает течение болезни», – пояснила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
Прививку ребёнку можно сделать начиная с шести месяцев. Оптимальное время вакцинации – до начала эпидемического сезона, то есть до декабря. Это даст организму достаточно времени для формирования иммунитета.
«Прививаться следует ежегодно, поскольку штамм вируса мутирует от сезона к сезону. Сделать прививку бесплатно по полису ОМС можно в детской поликлинике. Для этого нужно обратиться к педиатру, который оценит общее состояние ребёнка и примет решение о вакцинации», – добавила врач-педиатр, вакцинолог НИКИ детства Ирина Наумова.
Помимо вакцинации, защитить себя от гриппа помогут простые правила гигиены. Необходимо при возвращении домой мыть руки с мылом, для обработки рук и поверхностей использовать антисептики, минимизировать контакты с потенциально заражёнными людьми.



Лора Луганская

