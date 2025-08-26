В НИКИ детства призвали привить детей от гриппа перед стартом сезона ОРВИ
Одним из самых эффективных способов защиты детей от сезонных заболеваний наступлением осени является вакцинация от гриппа. Эта важная процедура помогает укрепить иммунную систему ребёнка и снизить риск заражения вирусом, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава со ссылкой на врачей НИКИ детства.
«Грипп – вирус, который быстро передаётся от человека к человеку и может привести к серьёзным осложнениям, особенно у детей, людей с хроническими заболеваниями и пожилых. Возможно присоединение бактериальной инфекции, развитие пневмонии и дыхательной недостаточности, поражение сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. Вакцинация помогает организму выработать антитела к вирусу, что снижает вероятность заражения или облегчает течение болезни», – пояснила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.Прививку ребёнку можно сделать начиная с шести месяцев. Оптимальное время вакцинации – до начала эпидемического сезона, то есть до декабря. Это даст организму достаточно времени для формирования иммунитета.
«Прививаться следует ежегодно, поскольку штамм вируса мутирует от сезона к сезону. Сделать прививку бесплатно по полису ОМС можно в детской поликлинике. Для этого нужно обратиться к педиатру, который оценит общее состояние ребёнка и примет решение о вакцинации», – добавила врач-педиатр, вакцинолог НИКИ детства Ирина Наумова.Помимо вакцинации, защитить себя от гриппа помогут простые правила гигиены. Необходимо при возвращении домой мыть руки с мылом, для обработки рук и поверхностей использовать антисептики, минимизировать контакты с потенциально заражёнными людьми.