Подмосковные врачи осмотрели в Уфе более 50 детей с муковисцидозом

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Медики НИКИ детства провели двухдневную выездную консультацию детей с муковисцидозом и первичной цилиарной дискинезией в Республиканской детской клинической больнице Уфы. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Врачебный десант приехал в столицу Башкортостана уже в третий раз. На сей раз осмотрели более 50 юных пациентов с муковисцидозом, бронхоэктазами и первичной цилиарной дискинезией.
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«Мы провели диагностические исследования, взяли браш-биопсию. Одни скорректировали терапию, другим – назначили лечение, подробно ответили на вопросы родителей. Такие выездные консультации - не только помощь маленьким пациентам и их семьям, но и обучение для их лечащих врачей. Мы рассказываем коллегам, как наблюдать за пациентами с муковисцидозом, как проводить терапию», – рассказала замдиректора по научной работе НИКИ детства Елена Кондратьева.Между Республиканской детской клинической больницей Уфы и НИКИ детства действует соглашение о взаимном сотрудничестве. Подмосковные врачи поделились опытом организации помощи детям с муковисцидозом в Московской области, рассказали о работе Центра муковисцидоза НИКИ детства.
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Лора Луганская