Подмосковные врачи перечислили правила детского питания при сахарном диабете

Сбалансированное питание играет ключевую роль в жизни детей с сахарным диабетом. Это заболевание требует комплексного подхода к лечению, особое место в котором занимает диетотерапия, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Основу диеты при сахарном диабете первого типа, который наиболее распространён у детей, составляет сбалансированное потребление углеводов, белков и жиров с учётом индивидуальных особенностей, физической активности и дозировок инсулина.

«Важнейшая цель современной педиатрии – помочь ребёнку с диабетом уверенно взаимодействовать с окружающим миром. Предпочтение следует отдавать сложным углеводам с высоким содержанием клетчатки. Это цельнозерновые крупы, овощи и бобовые, которые медленнее усваиваются и не вызывают резких скачков глюкозы в крови», – рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

«Это не диета в привычном понимании, а образ жизни, основанный на осознанном выборе продуктов», – уточнила заведующая детским отделением эндокринологии НИКИ детства Мария Симакова.