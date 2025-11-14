Подмосковные врачи перечислили правила детского питания при сахарном диабете
Сбалансированное питание играет ключевую роль в жизни детей с сахарным диабетом. Это заболевание требует комплексного подхода к лечению, особое место в котором занимает диетотерапия, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Основу диеты при сахарном диабете первого типа, который наиболее распространён у детей, составляет сбалансированное потребление углеводов, белков и жиров с учётом индивидуальных особенностей, физической активности и дозировок инсулина.
«Важнейшая цель современной педиатрии – помочь ребёнку с диабетом уверенно взаимодействовать с окружающим миром. Предпочтение следует отдавать сложным углеводам с высоким содержанием клетчатки. Это цельнозерновые крупы, овощи и бобовые, которые медленнее усваиваются и не вызывают резких скачков глюкозы в крови», – рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.При этом питание ребёнка с диабетом должно быть максимально приближено к возрастным физиологическим нормам
«Это не диета в привычном понимании, а образ жизни, основанный на осознанном выборе продуктов», – уточнила заведующая детским отделением эндокринологии НИКИ детства Мария Симакова.При диабете второго типа детский рацион строится с ограничением легкоусвояемых углеводов и насыщенных жиров, увеличением доли пищевых волокон, овощей и цельнозерновых продуктов.
Для разработки индивидуального плана питания в министерстве рекомендовали родителям взаимодействовать с лечащим врачом и диетологом. Неотъемлемые элементы управления заболеванием – регулярный мониторинг уровня глюкозы, ведение дневника приёмов пищи и обучение ребёнка самоконтролю.
В региональном Минздраве напомнили, что сейчас проходит неделя, посвящённая борьбе с диабетом.