Подмосковный эндокринолог Шестерикова развеяла главные мифы о диабете
Диабет считают болезнью любителей сладкого. О том, насколько это правда, а также о других мифах, связанных с этой болезнью, рассказала главный внештатный детский специалист эндокринолог Московской области Валентина Шестерикова, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
Люди часто путают диабет первого и диабет второго типа. Но разница между этими заболеваниями значительная.
«Диабет 1-го типа — это в основном болезнь детей и молодых людей. Иммунная система ошибочно атакует клетки поджелудочной железы, из-за чего выработка инсулина полностью прекращается», — пояснила врач.Она добавила, что люди часто ошибочно думают, что от диабета 1-го типа можно вылечиться. Но это не так.
«Диабет 1-го типа — это пожизненное состояние. Но пациенты могут жить долго и без осложнений, если контролируют содержание сахара в крови и строго соблюдают терапию», — отметила Валентина Шестерикова.Диабет 2-го типа чаще всего начинается у взрослых людей с лишним весом.
«При этом диабете инсулина в организме много, но клетки перестают быть к нему чувствительными. Диабет второго типа обратим: для этого пациенту нужно вести здоровый оборах жизни и соблюдать режим питания», — сказала врач.Она также объяснила, что сладости сами по себе не вызывают диабет. Но чрезмерное употребление сахара может привести к ожирению — ключевому фактору развития заболевания второго типа.