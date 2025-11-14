Подмосковный эндокринолог Шестерикова развеяла главные мифы о диабете

14 ноября 2025, 13:02

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Диабет считают болезнью любителей сладкого. О том, насколько это правда, а также о других мифах, связанных с этой болезнью, рассказала главный внештатный детский специалист эндокринолог Московской области Валентина Шестерикова, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.





Люди часто путают диабет первого и диабет второго типа. Но разница между этими заболеваниями значительная.





«Диабет 1-го типа — это в основном болезнь детей и молодых людей. Иммунная система ошибочно атакует клетки поджелудочной железы, из-за чего выработка инсулина полностью прекращается», — пояснила врач.

«Диабет 1-го типа — это пожизненное состояние. Но пациенты могут жить долго и без осложнений, если контролируют содержание сахара в крови и строго соблюдают терапию», — отметила Валентина Шестерикова.

«При этом диабете инсулина в организме много, но клетки перестают быть к нему чувствительными. Диабет второго типа обратим: для этого пациенту нужно вести здоровый оборах жизни и соблюдать режим питания», — сказала врач.