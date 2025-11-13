Подмосковный офтальмолог рассказала, о каких болезнях говорит состояние глаз

13 ноября 2025, 22:46

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Глаза – важный индикатор общего состояния здоровья человека. Об этом сообщила заведующая офтальмологическим отделением Дубненской больницы Жанна Дебольская.





По её словам, при осмотре глазного дна офтальмолог может заподозрить такие заболевания, как сахарный диабет, гипертония, патологии щитовидной железы и неврологические проблемы.

«Поэтому так важны регулярные профилактические визиты, особенно после 40 лет. Они позволяют выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, не дожидаясь появления тревожных симптомов», – сказала Дебольская, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.

«Здоровые привычки, в том числе сбалансированное питание, богатое витаминами и минералами, регулярная физическая активность, отказ от алкоголя и курения способствуют сохранению остроты зрения. А вот сильный стресс и переутомление могут вызвать напряжение глазных мышц и спазм сосудов, что часто приводит к временному ухудшению зрения», – отметила Жанна Дебольская.