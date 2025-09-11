В Подмосковных больницах теперь работают новые рентген-аппараты
В поликлиниках Солнечногорска и Наро-Фоминска начали работу современные цифровые рентген-аппараты. Теперь врачи смогут быстрее и точнее ставить диагнозы, отметили в подмосковном Минздраве.
С начала года в подмосковные медучреждения поступило уже 58 новых аппаратов. Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин отметил, что на закупку новой медтехники было направлено почти 50 млн рублей.
Направление на обследование выдаёт лечащий врач. Записаться можно на портале «Здоровье», через инфомат, по телефону 122 или с помощью Telegram-бота «Денис».
Направление на обследование выдаёт лечащий врач. Записаться можно на портале «Здоровье», через инфомат, по телефону 122 или с помощью Telegram-бота «Денис».