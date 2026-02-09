В Подмосковье за первый месяц года заготовили 6,3 тонны донорской крови

09 февраля 2026, 12:25

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области за январь заготовили около 6,3 тонн донорской крови и её компонентов. Об этом рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.





Сдать кровь и её компоненты можно в Московском областном центре крови, а также его филиалах в Подольске, Воскресенске, Щёлкове, Орехово-Зуеве и Наро-Фоминске, в отделениях переливания крови в медучреждениях, на выездных донорских акциях.



Донорская кровь необходима для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами и ожогами, онкобольных, недоношенных детей и других пациентов.



«Кровь может потребоваться в любой момент, независимо от выходных или праздников, так как беда всегда приходит внезапно. За январь в Подмосковье доноры сдали 6,3 тонны крови и её компонентов. Регион полностью обеспечивает свою потребность в донорской крови», – отметил Забелин, слова которого приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.