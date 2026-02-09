В Подмосковье за первый месяц года заготовили 6,3 тонны донорской крови
В Московской области за январь заготовили около 6,3 тонн донорской крови и её компонентов. Об этом рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.
Сдать кровь и её компоненты можно в Московском областном центре крови, а также его филиалах в Подольске, Воскресенске, Щёлкове, Орехово-Зуеве и Наро-Фоминске, в отделениях переливания крови в медучреждениях, на выездных донорских акциях.
Донорская кровь необходима для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами и ожогами, онкобольных, недоношенных детей и других пациентов.
«Кровь может потребоваться в любой момент, независимо от выходных или праздников, так как беда всегда приходит внезапно. За январь в Подмосковье доноры сдали 6,3 тонны крови и её компонентов. Регион полностью обеспечивает свою потребность в донорской крови», – отметил Забелин, слова которого приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.В ведомстве напомнили, что стать донором могут все желающие старше 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний.
Областной центр крови работает по адресу: Москва, ул. Металлургов, 37А. Он принимает без выходных с 8 до 14 часов. Предварительная запись на сдачу цельной крови не нужна.
Найти полный список учреждений Службы крови Московской области можно на сайте.