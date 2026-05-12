В Подмосковье с начала года провели более 1100 процедур ЭКО
Свыше 1 100 процедур экстракорпорального оплодотворения провели в медучреждениях Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
ЭКО проводится для жительниц региона бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования.
«С начала 2026 года экстракорпоральное оплодотворение прошли более 1 100 жительниц Московской области. Всего в этом году планируем совершить около пяти с половиной тысяч процедур», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Для того, чтобы пройти ЭКО по полису ОМС, нужно оформить квоту. Полный перечень необходимых для этого документов и информация о порядке действий опубликованы на сайте министерства.