Подмосковные врачи предотвратили неподвижность сустава мальчика с редкой болезнью

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы прооперировали юного пациента, у которого бедренная кость соскальзывала с шейки бедра. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В МОДКТОБ обратились родители с сыном, которого беспокоили боли в тазобедренном суставе. Врачи диагностировали юношеский эпифизеолиз головки бедренной кости.



Это редкое заболевание чаще всего встречается у детей и подростков 10-16 лет в период активного роста. Верхняя часть бедренной кости, которая формирует тазобедренный сустав, постепенно соскальзывает с шейки бедра.



Заболевание требует быстрых действий. Если упустить время, могут начаться необратимые последствия: деформация сустава, укорочение конечности, нарушение походки и хромота, развитие тяжёлого артроза и потеря подвижности сустава.

«Мы выполнили эндопротезирование – удалили разрушенную головку бедренной кости и повреждённую часть чашки сустава, после чего установили протез. Современные эндопротезы прекрасно имитируют естественный сустав и выдерживают большие нагрузки. Это позволяет ребёнку вернуться к активной жизни. Однако эндопротезирование в детском возрасте – крайняя мера, когда другие варианты невозможны», – пояснил главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.