С начала года в Подмосковье маммографию по самозаписи прошли 4,6 тыс. женщин

12 мая 2026, 14:46

Более 4 600 жительниц Московской области прошли маммографическое исследование без направления врача — по самозаписи — с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.





Самозапись доступна для женщин в возрасте от 40 лет, не делавших маммографию в течение последних двух лет.





«Из более чем 4,6 тыс. пациенток, прошедших обследование молочных желез по самозаписи, отклонения выявили у 450, а онкологию — у восьми. Всех их направили на углублённую диагностику», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.