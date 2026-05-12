С начала года в Подмосковье маммографию по самозаписи прошли 4,6 тыс. женщин
Более 4 600 жительниц Московской области прошли маммографическое исследование без направления врача — по самозаписи — с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Самозапись доступна для женщин в возрасте от 40 лет, не делавших маммографию в течение последних двух лет.
«Из более чем 4,6 тыс. пациенток, прошедших обследование молочных желез по самозаписи, отклонения выявили у 450, а онкологию — у восьми. Всех их направили на углублённую диагностику», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Записаться на маммографию можно через приложение «Добродел Здоровье», подмосковный сайт госуслуг «Здоровье» или по телефону 122.
Актуальные новости областного Минздрава регулярно публикуются в соцсетях ведомства: на странице VK и канале в мессенджере МАХ.