Заявки на участие в премии «Подмосковный врач» подали более 160 человек
Более 160 заявок поступило на соискание профессиональной медицинской премии «Подмосковный врач» с начала старта конкурса, приём заявок завершится в середине июля. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«В этом году среди врачей будет выбрано 60 победителей. Приём документов продлится до 15 июля, но мы уже получили более 160 заявок от врачей на участие в премии», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Он добавил, что профессиональная премия для медицинских работников Московской области проводится в четвёртый раз. Лучшие врачи региона получат по 300 тысяч рублей.
Заявки принимаются от врачей следующих специальностей: терапевт, педиатр, врач общей практики, акушер-гинеколог, онколог, офтальмолог, кардиолог, невролог и др. Подробная информация о конкурсе размещена на сайте подмосковного Минздрава.