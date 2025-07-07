Заявки на участие в премии «Подмосковный врач» подали более 160 человек

07 июля 2025, 12:04

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 160 заявок поступило на соискание профессиональной медицинской премии «Подмосковный врач» с начала старта конкурса, приём заявок завершится в середине июля. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.







«В этом году среди врачей будет выбрано 60 победителей. Приём документов продлится до 15 июля, но мы уже получили более 160 заявок от врачей на участие в премии», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.