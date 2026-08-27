Подмосковные врачи помогли пациентке родить двойню и стать мамой 15 детей

27 августа 2026, 17:45

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московском областном центре охраны материнства и детства женщина родила сразу 14-го и 15-го детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В роддом поступила пациентка на 35-й неделе беременности с начавшейся родовой деятельность.

«Для неё это была уже третья многоплодная беременность, а всего в семье росли 13 детей. На этот раз ситуация осложнялась тазовым предлежанием двойни, и мы приняли решение об экстренном кесаревом сечении. На свет появились мальчик весом 2600 граммов и девочка с массой 2700 граммов. Для мамы это была первая операции – все предыдущие роды были естественными», – отметила заместитель главврача по акушерству и гинекологии Светлана Блейм.